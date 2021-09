Open Air in Leichlingen : Drei Tage Grammo-Festival

Leichlingen Am Freitag, 3. September, startet das 13. Grammo-Festival im Alten Stadtpark Leichlingen. Über drei Tage hinweg treten dort regionale Bands auf. Los geht es um 17.30 Uhr mit Black Community (Soul, Rock, Pop), um 19.30 Uhr folgt die Coverband Mr. B. Fetch.

Das Programm am Samstag: 16 Uhr HB & The Random Players (Rock‘n‘Roll), 18 Uhr Baker‘s Breeze (Southern Rock), 20 Uhr Jim Button‘s Rock. Sonntag: 14 Uhr Peter Nonn Blues Band (Blues), 16 Uhr Pirate Radio – the songs of John Hiatt, 18 Uhr Korn & Sauter (Rock‘n‘Roll), 20 Uhr Triple Sec – Acoustic Cover Trio & Friends (Cover).