Für Hauseigentümer in Leichlingen Online-Abend zum Thema Gebäudedämmung

Hauseigentümer und andere Interessierte haben am Mittwochabend, 1. März, Gelegenheit, sich über die richtige Gebäudedämmung zu informieren. In einem Online-Seminar klärt der städtische Sanierungsmanager Tobias Feld über das Thema auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung von 18 bis 19.30 Uhr ist gratis (Zoom-Meeting-ID: 896 6017 0989, Kenncode: 337860).