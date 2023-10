Oktoberfest in Witzhelden Heimat-Treff in Dirndl und Lederhosen

Feiern wie in Bayern? Dafür müssen die Witzheldener nicht nach München reisen. Seit über 25 Jahren schon beschert der kleine Männergesangverein Metzholz den Besuchern ihres Festzeltes eine Gaudi der Extraklasse. Anfangs noch kleingehalten in einer Schulturnhalle, mussten sich die Organisatoren bald etwas Neues einfallen lassen und zogen wenig später in ein echtes Festzelt am Witzheldener Sportplatz. Seitdem pilgern Jahr zu Jahr immer mehr Wiesn-Fans aus der bergischen Region ins Höhendorf oder kehren zurück in die Heimat, wie Lea Hemmeter.