NRW-Umweltminister Oliver Krischer auf Schwammstadt-Besuch „Leichlingen leistet Pionierarbeit“

So wird die „blau-grüne Klimaachse“ in Cremers Weiden zunächst nur auf dem nördlichen Gelände des Wohngebiets eingerichtet. Dabei handelt es sich etwa um einen oberirdischen Kanal, der einem kleinen Bachlauf ähnelt. Regen- und Quellwasser soll auf diese Weise natürlich von den Häusern und Wegen in die am Rathaus und in die nahe eines der Häuser noch zu errichtenden Zisternen geleitet werden, von der eine 130 Kubikmeter fasst. Bereits jetzt fließt das Quellwasser unterirdisch in einem Rohr. Diese Vorrichtung gilt nach Wasserrecht als Gewässer, an dem nur mit Genehmigung Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Kopperschmidt bemängelte diese Regelung als veraltet. Und kostet Zeit. Die Stadt erhält Bundesfördermittel für das Projekt in Höhe von 800.000 Euro. Der Eigenanteil liegt bei 20 Prozent. Kopperschmidt befürchtete auch: „Da kommen viele Diskussionen auf uns zu.“ Steffes zeigte Verständnis für Eigentümer und Anwohner: „Man muss versuchen, die Interessen übereinander zu bringen.“