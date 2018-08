NRW-Ministerium richtet "Warntag" in Kommunen ein

Ein Taxi blieb in der Unwetternacht Anfang Juni in den Schlammmassen auf der Neukirchener Straße liegen. Foto: Uwe Miserius/Miserius Uwe

Leichlingen Das NRW-Innenministerium will mit dem Tag die Bürger für das Thema Sirenanalarm und Co. sensibilisieren. Premiere: 6. September

Seit dem verheerenden Unwetter, das die Bäche in reißende Ströme verwandelte, Straßen unter Wasser setzte, Gebäude in Leichlingen massiv beschädigte und die Auswirkungen die Bürger schwer schockten, haben die Warnanlagen in der Stadt wieder an Bedeutung gewonnen. Und genau darum geht es Anfang September, wie die Stadtverwaltung jetzt aufmerksam macht: um die rechtzeitige Warnung vor Unwettern, Hochwasser, Bombenentschärfungen, Großbränden oder Schadstoffaustritten.