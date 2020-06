Corona-Ticker : Noch ein Covid-19-Kranker in Leichlingen

Noch ein Covid-19-Kranker in Leichlingen

Leichlingen Am Mittwoch ist kein weiterer Corona-Fall zu den bereits verzeichneten 471 im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Dafür gibt vier genesene Personen mehr, teilt der Kreis mit, nämlich 446.

Damit sind aktuell noch 25 Menschen an Covid-19 erkrankt, einer davon in Leichlingen. Es befindet sich jedoch niemand in stationärer Behandlung.