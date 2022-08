CDU-Nachwuchs in Leichlingen : Niklas Schunder führt jetzt die Junge Union

Der neue JU-Vorstand mit dem Vorsitzenden Niklas Schunder (vorne m.) und dem Ehrenvorsitzenden Maurice Winter (r.). Foto: JU/Junge Union Leichlingen

Leichlingen Der 24-Jährige löst Oliver Drechsel ab, der sechs Jahre an der Spitze des CDU-Nachwuchses stand. Maurice Winter ist neuer Ehrenvorsitzender. Die nächste größere Veranstaltung der JU ist das Drachenflugfest am 23. Oktober in Witzhelden.

Die Junge Union Leichlingen hat einen neuen Vorsitzenden. Der CDU-Nachwuchs wählte bei seiner Jahreshauptversammlung einstimmig den bisherigen Vize Niklas Schunder (24) zum Nachfolger von Marc Oliver Drechsel, der mehr als sechs Jahre an der Spitze der JU stand. Stellvertretende Vorsitzende sind nun Ann-Kathrin Witprächtiger (31) sowie die wiedergewählte Sabine Bendicks (34). Der Kreistagsabgeordnete Kevin Knoll (29) bleibt Schatzmeister. Ratsherr Drechsel (27), Lukas Mieling (19) und Yasin Emir (23) komplettieren den Vorstand als Beisitzer.

„Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Wir haben eine klasse Mannschaft beisammen. Wir wollen das Sprachrohr unserer Generation sein und Leichlingen attraktiver machen“, sagte Niklas Schunder. Eine Überraschung wurde dem früheren langjährigen JU-Vorsitzenden und heutigen Leichlinger Vize-Bürgermeister Maurice Winter zuteil: Die anwesenden Mitglieder wählten ihn zum Ehrenvorsitzenden. Obwohl er aufgrund seines Alters von 35 Jahren aus der Jugendorganisation ausscheidet, bleibt Winter „seiner JU“ damit weiter verbunden. „Die Junge Union prägt seit vielen Jahren mit ihren Aktivitäten das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Das neugewählte Team gibt mir Zuversicht, dass auch in den kommenden Jahren vieles von der JU bewegt werden kann. Ich freue mich weiterhin auf die gute Zusammenarbeit zwischen CDU und JU, zum Wohle unserer Heimatstadt“, sagte der frisch gekürte Ehrenvorsitzende.

Neben ihrer politischen Arbeit organisiert die Junge Union regelmäßig Veranstaltungen besonders für Kinder, junge Leute und Familien in Leichlingen. Zu den bekanntesten gehören das Drachenflugfest in Witzhelden – das nächste Mail wieder am Sonntag, 23. Oktober, am Bechhauser Weg – sowie die Maibaumaktion, bei der jedes Jahr bis zu 100 Birken kostenlos an junge, verliebte Menschen verteilt werden.

Jede und jeder zwischen 14 und 35 Jahren kann Mitglied der Jungen Union werden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.junge-union.de/mitmachen

