50 Jahre in der Partei SPD Leichlingen ehrt langjährige Parteimitglieder

Leichlingen · Die SPD kündigt zugleich ihren mittlerweile fast schon traditionellen Stammtisch im Restaurant zur Kutsche in Balken am 26. Januar an - mit Partei und Fraktion.

16.01.2023, 16:23 Uhr

Beim Neujahrsempfang der SPD wurden Monika Jansen, Hans Leyendecker und Jürgen Geldmacher geehrt (v.r. mit roten Mappen). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Beim Neujahrsempfang der SPD Leichlingen konnte die Vorsitzende Rita Süßelbeck (li. im Bild) am Wochenende gleich drei Mitglieder ehren, die der Partei seit 50 Jahren treu sind: Monika Jansen, Hans Leyendecker und Jürgen Geldmacher. Beim Empfang auch dabei: die SPD-Landtagsabgeordnete Tülay Durdu (2.v.l.) und der SPD-Kreisvorsitzende Marcel Kreutz (hinten). Für den 26. Januar laden die SPD-Ortsvereine Leichlingen und Witzhelden samt Ratsfraktion um 19 Uhr zum Stammtisch in das Restaurant Zur Kutsche in Balken ein. Die Teilnehmer diskutieren Themen ihrer Wahl.

(inbo)