Leichlinger Prinzessin : Neues Paar: Winter und Witprächtiger

Ann-Kathrin Witprächtiger war in der zurückliegenden Session Karnevalsprinzessin mit Herz und Seele. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Sie war schon Stadtchefin, also um übertragenen Sinn. Er will es im September werden: Ann-Kathrin Witprächtiger, Leichlingens Karnevalsprinzessin in der Session 2019/2020, und Maurice Winter, CDU-Parteichef und Bürgermeisterkandidat, sind ein Paar.

Dies hat Bankkaufmann Winter nun über seinen Facebook-Account bekannt gemacht. Seitdem sorgt die Nachricht in der Blütenstadt für Gesprächsstoff.

Winter postete jetzt unter anderem Fotos von einem gemeinsamen Kurztrip an die Mosel und änderte nach RP-Informationen seinen Beziehungsstatus in dem sozialen Netzwerk.

