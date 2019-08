Leichlinger Tafel : Neues Kühlfahrzeug, aber weniger Lebensmittel

Die Tafel sucht dringend Unterstützung, um ihre rund 100 Kunden versorgen zu können.

„Wir haben noch Platz für Sponsoren auf dem Auto“, sagt die Tafel-Vorsitzende Helga Paul, und spricht damit eine der größten Sorgen des Vereins an. Die Mietkosten für die Halle an der Moltkestraße seien enorm hoch, hinzu kommen Versicherung, Strom und Wasser sowie Benzin für das Fahrzeug. Der Verein sei also dringend auf weitere Spenden und Sponsoren angewiesen, am liebsten würde er auch in kleinere und damit günstigere Räume umziehen.