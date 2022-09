Rückt mit als erstes aus : Ein neues Feuerwehr-Auto für Leichlingen

Leichlingen Neben modernsten Gerätschaften ist das Fahrzeug mit neuester umweltschonender Motortechnik ausgestattet. Das Feuerwehrauto ersetzt ein 23 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug, das später beim Löschzug 4 in Witzhelden eingesetzt werden wird.

(inbo) Nach intensiver Einarbeitung und Ausbildung an den neuen Gerätschaften hat der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr in dieser Woche das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20) in seinen Einsatzdienst genommen. Es fährt künftig als sogenannter Erstausrücker zu allen Einsätzen in der Stadtmitte oder zur Unterstützung der anderen Löschzüge.