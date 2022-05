Kürzere Bauzeit als gedacht : Hallenbad könnte schon Ende 2022 fertig sein

So sieht das neue Hallenbad zum Richtfest von oben aus – viel Platz für Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Die Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft hat am Dienstag offiziell Richtfest mit Handwerkern, Architekten und Besuchern gefeiert. Tatsächlich ist der Bau weiter fortgeschritten. Fertigstellung im Winter.

Es geht schnell, erstaunlich schnell. „Wir sind weiter als zur Halbzeit, und wir werden Ende dieses Jahres fertig sein“, prophezeite Bauunternehmer Paul Gerrits am Dienstagnachmittag. Da feierte der Geschäftsführer des Bäderbauexperten Pelikaan gemeinsam mit der Leichlinger Bädergesellschaft, Stadtverwaltung, den Handwerkern und Architekten Richtfest des Hallenbad-Neubaus. Auch Architekt André Pilling schloss sich der Prognose zum Fertigstellungstermin gerne an: „Es ist wirklich außergewöhnlich, dass der Bau so schnell steht.“