Am 4. Advent im Alten Stadtpark Neuer Weihnachtsmarkt für Leichlingen

Das neue Angebot ist eine stimmige Ergänzung der bereits bestehenden Weihnachtsmärkte in Leichlingen. Am ersten Adventswochenende findet traditionell das Kostenpflichtiger Inhalt Bratapfelfest in der Innenstadt statt, in diesem Jahr also am 2. und 3. Dezember. Im vergangenen Jahr war es ins Brückerfeld ausgewichen, weil der Alte Stadtpark umgestaltet wurde. Da die Resonanz auf den veränderten Standort gar nicht schlecht ausfiel, war zuletzt noch nicht bekannt, ob das Bratapfelfest wieder in den Stadtpark zurückzieht oder an neuer Stelle bleibt.