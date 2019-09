Neuer Burger-Laden : Vom Biest bis zum „Veggie Dream“

Leichlingen Ugur Tosun und seine Familie haben aus dem Bergischen Lokal ein „hippes“ Restaurant gemacht, das auch junges Publikum locken soll.

Die Auswahl an Restaurants oder Bistros, die auch junge Leute anspricht, war in Leichlingen bislang übersichtlich. Am heutigen Donnerstag ändert sich das: „Bergisch Burger“ öffnet an der Brückenstraße 20. Vom Classic Burger über „The Goat“ (mit Ziegenkäse) und „Das Biest“ (mit doppeltem Fleisch und doppeltem Käse) bis zum „Veggie Dream“ mit „beyond meat patty“ verspricht das kleine Restaurant eine reiche Burger-Auswahl mit Rindfleisch – oder eben auch ohne. Wer Fleisch, aber kein Brot mag oder essen darf, bestellt sich den „Naked Burger“ oder die Version mit glutenfreiem Brötchen. Frische Fritten und solche aus Süßkartoffeln, Ziegenkäsesalat, Omas Krautsalat und hausgemachte Saucen verfeinern das Angebot. Softdrinks reichen von Fritz Limo bis Früh Sport, beim Bier hat sich Bergisch Burger-Wirt Ugur Tosun unter anderem für Schreckenskammer Kölsch entschieden – „mal was Hippes“, wie er sagt.