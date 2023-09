Rund um Witzhelden Neuer Bergischer Streifzug durchs Höhendorf

Der umtriebige Witzheldener Gerd Bunk hat ein neues Projekt für „sein“ Höhendorf angestoßen. Er beantragt bei der Stadt, einen „Bergischen Streifzug“ in Witzhelden zu prüfen, zu beantragen und letztlich auch einzurichten. Das ganze in enger Absprache der Stadt mit der Naturarena Bergisches Land, der Marketinggesellschaft Das Bergische und der Bezirksregierung Köln. Seinen Vorstoß begründet Bunk damit, dass es inzwischen 25 Bergische Streifzüge als Themenwanderwege im Oberbergischen Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und in Solingen gebe. „Es sind fast ausschließlich Rundwanderwege und meine Frau und ich haben fast alle Wege schon bei Wanderungen genießen können. Mit dem Obstwanderweg haben wir auch einen Bergischen Streifzug mit der Nr. 4 in Leichlingen. Aufgefallen ist uns bei unseren Wanderungen, dass die Bergischen Streifzüge von Jahr zu Jahr stärker frequentiert sind und vor allem auch immer mehr Familien diese attraktiven Themen- und Erlebniswanderwege nutzen.“