Neue Zisterne für Alten Stadtpark Ein Speicher für Leichlingens Unterwelt

Im Zuge des Umbaus des Alten Stadtparks wird auf dem Gelände auch eine neue Zisterne in Betrieb genommen. Jetzt wurde der riesige Wasserbehälter geliefert. Der Kran, der die Regenwasserzisterne von der Neukirchener Straße in den Alten Stadtpark heben sollte, stand schon früh am Mittwochmorgen bereit.