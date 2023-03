Ansprechpartnerin für Unternehmen Leichlingen hat eine neue Wirtschaftsförderin

Seit dem 1. März kümmert sich Rabea Kreikenbaum als neue Wirtschaftsförderin um die Unternehmen und Gewerbetreibenden der Blütenstadt. „Die 37-jährige gebürtige Remscheiderin war in den vergangenen Jahren bereits in verschiedenen Kommunen in der Wirtschaftsförderung tätig und konnte sich so ein breites Netzwerk aufbauen und Fachwissen aneignen“, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.