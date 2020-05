Erste Ratssitzung nach der Corona-Zwangspause : Stadt hat Kindeswohlgefährdung im Auge

Der Rat tagte zum ersten Mal nach der Zwangspause. Und zwar in der Aula am Hammer. Frank Steffes (M.) und die Kollegen saßen auf der Bühne. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die erste Ratssitzung nach der Zwangspause lief mit Mundschutz und ausreichend Abstand in der Aula am Hammer. Die Stadtverwaltung saß auf der Bühne Thema auch hier: die Corona-Auswirkungen in der Stadt, etwa auf Familien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Die erste Ratssitzung nach drei Monaten Corona-Pause fand am Donnerstagabend unter strengen Hygieneregeln statt: Die Ratsmitglieder saßen an Einzeltischen über den ganzen Saal verteilt, Besucher nahmen auf der Tribüne Platz, die Verwaltung auf der Bühne. Bürgermeister Frank Steffes nutzte das Treffen für einen Rückblick auf den Pandemie-bedingten Ausnahmezustand der vergangenen Wochen und einen Ausblick auf die nächste Zeit: „Wir werden uns an diesen großen Raum hier in der Aula für die kommenden Sitzungen gewöhnen müssen. Wir starten also mit der heutigen Sitzung in eine neue Sitzungs-Ära, die im Juni ihre gewohnte Fortsetzung finden wird.“

Bei den allermeisten Menschen habe die Corona-Pandemie von heute auf morgen das Alltags- und Arbeitsleben auf den Kopf gestellt. Dies gelte auch für die Stadtverwaltung. „Wir haben Anfang März unsere Arbeit binnen weniger Tage neu organisiert“, berichtete Steffes. Das Ordnungsamt sei zum Epizentrum der Krise geworden. „Täglich neue Erlasse und Verordnungen haben das Ordnungsamt in den vergangenen Wochen vor eine Bewährungsprobe gestellt. Die Erlasse müssen schließlich nicht nur umgesetzt, sondern auch mit Fingerspitzengefühl auf unsere lokalen Gegebenheiten angepasst werden“, merkte der Verwaltungschef an und betonte: „Zum Glück ist die Bereitschaft der Leichlinger, sich an die Regeln zu halten, fast ausnahmslos vorbildlich.“ Aus der Krise zog er unter anderem eine Erkenntnis: Ohne schnelles Internet und flächendeckende Glasfaserinfrastruktur geht es heutzutage nicht mehr. Das dürfte nicht nur für eine Stadtverwaltung gelten, sondern auch für Menschen im Homeoffice, für die Online-Beschulung und sogar für die Online-Jugendarbeit. Selbst Ärzte lassen sich heute via Internet konsultieren. Eine schlechte Nachricht hatte Steffes für die Kultur: Es lasse sich derzeit nicht sagen, wann wieder Veranstaltungen stattfinden könnten.

Info Wupperufer: Politik entscheidet zu Bebauung Wupperufer Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 8. Juni um 16 Uhr in der Aula des städtischen Gymnasiums soll der Bebauungsplan für das Areal „Rathausvorplatz/Wupperufer“ beraten und verabschiedet werden. Gemeinsam mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wäre das dann der Startschuss für die Neubebauung entlang der Neukirchener Straße vis à vis vom Rathaus im Herzen der Stadt.

Aus dem Jugendamt berichtete am Donnerstag Leiterin Johanne Kristiansen. Durch den Corona-bedingten Shutdown hatten Fachleute unter anderem mehr Konflikte in Familien befürchtet. Für Leichlingen zeichnete Kristiansen ein differenziertes Bild: „Nach unseren Beobachtungen sind die Fälle häuslicher Gewalt gleichbleibend. Die Tendenz der Kindeswohlgefährdung geht im Mai allerdings nach oben“. Das könne mit „Ermüdungserscheinungen“ im täglichen engen Miteinander in den Familien begründet sein. Allerdings, so sähen es auch andere Experten, könne man nicht sagen, wo die genauen Gründe für aktuelle Fallzahlen lägen. „Vielleicht können sich die Kinder, die derzeit nicht in Schule oder Kita gehen, anderen Menschen einfach nicht mitteilen“, sagte die Jugendamtsleiterin.