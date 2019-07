Eröffnung am 1. Oktober : Neue Praxis für Kinder und Jugendliche

Victoria Frechen eröffnet bald eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Den Kassensitz bekommt sie wegen hohen Bedarfs.

Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Flora-Apotheke auf der Bahnhofstraße laufen auf Hochtouren. Spätestens zum 1. Oktober müssen die Handwerker fertig sein: An diesem Tag eröffnet Victoria Frechen ihre Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Der Bedarf in diesem medizinischen Gebiet ist in der gesamten Region so groß, dass sie von der kassenärztlichen Vereinigung einen Kassensitz im Sonderbedarf bekommen hat. Bereits jetzt nimmt sie Termine an.