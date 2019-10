Sieben Hebebühnen an der Hochstraße 33 : Mietwerkstatt für Hobbyschrauber

Fitim Ilazi in der neuen Mietwerkstatt, die er mit seinem Vater an der Hochstraße betreibt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen In der Anlage an der Hochstraße stehen sieben Hebebühnen und viel Werkzeug für Autofreunde zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Auto kaputt? Geldbeutel leer? Wer sich einigermaßen geschickt anstellt und ein bisschen Ahnung von Autos hat, für den muss das seit diesem Jahr kein unlösbares Problem mehr sein. Im Frühjahr hat an der Hochstraße 33 die Mietwerkstatt „automobile ilazi“ aufgemacht. Etwas versteckt zwischen den kleinen Hallen des Gewerbegebietes ist dort ein Eldorado für Autofreunde entstanden, das die Schrauberherzen höher schlagen lässt. Betrieben wird es von Fuat Ilazi und seinem Sohn Fitim. Eigentlich sind die beiden Gartenbauer. „Aber wir hatten die Idee für die Mietwerkstatt, weil es so etwas in Leichlingen bisher noch nicht gab“, sagt der 20-jährige Sohn. Aus eigener Erfahrung weiß er: Viele junge Leute in seinem Alter bekommen ihr erstes Auto, das oft schon ein paar Jahre und Kilometer auf dem Buckel hat.

Um sich selbst zu helfen und hohe Werkstattkosten zu vermeiden, greift der eine oder andere selber zum Schraubenzieher. In der Mietwerkstatt findet er dafür gute Voraussetzungen: Sieben Hebebühnen stehen zur Verfügung, zwei neue gibt’s seit kurzem extra für höhere Autos wie etwa Sprinter. Das nötige Werkzeug kann jeder selber mitbringen oder es in der Mietwerkstatt leihen – vom Schraubschlüssel und Reifenmontagegerät über Motorkran und Ölwanne bis zum Schweißgerät. Pro Stunde kostet die Nutzung der Zwei-Säulen-Hebebühne bis 4,5 Tonnen elf Euro plus Steuern, bis 5,5 Tonnen 15 Euro. Handschuhe, ein Tisch fürs Werkzeug und eine Taschenlampe sind inklusive. Für die Nutzung des Schweißgerätes werden zehn Euro pro Stunde fällig, Ständerbohrmaschine oder Schleifbock sind kostenlos. Der Ratschenkoffer mit 32 Teilen lässt sich für vier Euro mieten, die Mietpreise für alle anderen Werkzeuge und Maschinen hängen direkt am Eingang aus.

Info Fokus auf Vermietung von Reparaturplätzen Die Vermietung von Werkstattplätzen ist kein zulassungspflichtiges Handwerk, Meisterbrief oder Beschäftigung eines Meisters ist nicht nötig. Der Fokus liegt auf der Vermietung der Reparaturplätze und Werkzeuge.

Als zusätzlichen Service verkaufen Ilazis auch Öl, das sie vom örtlichen Händler beziehen. Ersatzteile können sie auf Bestellung besorgen, ebenfalls vom hiesigen Autoteile-Händler. „Wir verstehen das als Service für Schrauber und arbeiten bewusst mit den örtlichen Anbietern zusammen“, betont Fitim Ilazi. Do-it-Yourself-Werkstätten sind in Deutschland seit einigen Jahren ein Wachstumsmarkt und sprechen nicht nur junge Leute an: „Gerade vormittags haben wir hier häufiger Rentner, die manchmal über mehrere Tage an ihren Fahrzeugen arbeiten“, erzählt Ilazi. Die Verantwortung für die Qualität der Arbeiten liegt dabei bei jedem Autoschrauber selbst: Da in der Werkstatt keine Reparaturen angeboten werden, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied.