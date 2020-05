Rhein-Berg : Neue Kartenübersicht für Bauherren steht bereit

Rhein-Berg Mit einem Klick im Geoportal sollen Bauherren, Architekten, Geldgeber und Gewerbegrundstücksuchende im Rheinisch-Bergischen Kreis auf der Suche nach geeignetem Kartenmaterial fündig werden:

„Die bereitgestellten Karten dienen nicht nur der Orientierung, sie geben auch Einblicke in das Planungsrecht, das Liegenschaftskataster und die Bodenrichtwerte von Grundstücken“, merkt der Kreis an. Der Service bereitet Informationen aus rechtsverbindlichen Bebauungsplänen und Satzungen für den Innen- und Außenbereich, Flächennutzungsplänen sowie Landschaftspläne und Verordnungen zum Landschaftsrecht, Wasserschutzzonen und Überschwemmungsgebieten auf.

Damit können wichtige Informationen für anstehende Planungen und Projekte kommunenübergreifend in einer Anwendung aufgerufen werden. Weitere Dokumente, die in den Verwaltungen vorliegen, sind direkt per Mausklick aufrufbar und zeigen detaillierte Informationen wie Satzungsdokumente oder textliche Festsetzungen der Bebauungspläne. Der Kreis weist allerdings darauf hin: Die Ergebnisse sind nicht rechtsverbindlich, sondern dienen lediglich der Information. Offizielle Aussagen gibt es nur bei den offiziellen Stellen in den Kommunen und bei der Kreisverwaltung. Auch wer sich für Historisches interessiert, kommt auf seine Kosten denn der Kreis ist im Frühjahr 2019 neu beflogen worden. Die Luftbilder, die dabei gemacht wurden, können im RBK-Geoportal über ‚Katasterkarte und mehr‘ unter dem Punkt ‚Digitales Luftbild‘ eingesehen werden. Weitere historische Bildaufnahmen bis rückwirkend 1998 sind auch abrufbar