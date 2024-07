Neue Kältekammer in Leichlingen Minus 150 Grad gegen Entzündungen

So ist die Investition im fünfstelligen Bereich auch eine in die Gesundheit der Leichlinger. Die können am Samstag die Kryotherapie ausprobieren. Dabei wird ein Behälter an die Maschine gebracht, in den bis zu 50 Liter flüssiger Stickstoff passen. Der Inhalt wird dann ins Innere des Apparats gepumpt, wo der Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig verändert wird. Der kalte Nebel hüllt im Anschluss den Körper des Patienten – Kopf und Schultern ausgenommen, denn die schauen oben hinaus – ein. „Das Gefühl ist so, als stünde man in kalter Watte“, beschreibt Herdemerten die Erfahrung. Im Gegensatz zum Eisbaden in Wasser knapp über oder unter dem Gefrierpunkt gibt es in der Kältekammer keinen „Schockmoment“, wie der 35-Jährige verspricht. Eine Behandlung dauert zwischen einer und drei Minuten.