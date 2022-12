Leverkusen/Leichlingen Ellen Lindner folgt bei der IHK auf Eva Babatz

In der Geschäftsstelle der Industrie- und Handeslkammer zu Köln (IHK) auf der Leverkusener Schusterinsel verabschiedet sich zum Ende des Jahres die Leiterin Eva Babatz nach 23 Jahren in den Ruhestand. Insgesamt war sie 33 Jahre an Bord der Kammer, die sowohl für die Chemiestadt als auch für Leichlingen und den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig ist. Ihre Nachfolge wird Ellen Lindner antreten. Die Diplom-Kauffrau war bislang in der Zentrale der IHK Köln tätig und hat sich dort als Expertin für Steuern und öffentliche Finanzen ausgezeichnet.