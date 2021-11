LVR-Schulausschuss empfiehlt Standort in Langenfeld : LVR votiert für Umzug der Paul-Klee-Schule

LVR-Schulausschuss empfiehlt Standort in Langenfeld

Leichlingen Die Entscheidung im LVR-Schulausschuss fiel einstimmig. Wenn im Dezember der Landschaftsausschuss zustimmt, müsste die Stadt Langenfeld noch den Bebauungsplan anpassen.

Die Entscheidung ist so gut wie gefallen: Die Paul-Klee-Schule des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zieht mit großer Wahrscheinlichkeit nach Langenfeld. Die LVR-Verwaltung hatte dies seinem Schulausschuss gestern vorgeschlagen, das Votum für den Umzug fiel einstimmig aus. „Die endgültige Entscheidung hängt jetzt noch von einer Genehmigung der Stadt Langenfeld hinsichtlich einer notwendigen Änderung des Bebauungsplans und dem politischen Beschluss des LVR-Landschaftsausschusses am 14. Dezember 2021 ab“, teilte der Verband nach der Sitzung mit. Die Eltern hatten die Pläne bereits im Vorfeld befürwortet.

Dass es dem LVR in so kurzer Zeit gelungen sei, ein geeignetes Grundstück zu finden, das aufgrund des Förderschwerpunktes „Körperliche und motorische Entwicklung“ besonderen Anforderungen genügen müsse, freue die politischen Vertreter außerordentlich, betonte Andreas Blanke, Vorsitzender des LVR-Schulausschusses. Das Wunschgrundstück mit rund 30.000 Quadratmeter für den neuen Standort grenzt an die LVR-Klinik Langenfeld und gehört dem Verband bereits. Die Schule soll barrierefrei im Wesentlichen eingeschossig gebaut werden.