Leichlingen Hallenbad eröffnet Anfang Februar mit neuem Logo

Im Inneren sind die Handwerker noch schwer zugange, letzte Fliesenarbeiten stehen offenbar gerade im neuen Hallenbad an. Das soll schließlich bereits in einem Monat, genau gesagt am 3. Februar, für die Öffentlichkeit die Tore öffnen – „sollte es nicht zu Lieferengpässen oder anderen unvorhersehbaren Verzögerungen kommen“, wie die Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft betont.