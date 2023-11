Aufhebung des Bebauungsplanverfahrens Naturfreunde Leichlingen verpassen letzte Chance

SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Ebecke, selbst bis vor kurzem Naturfreunde-Mitglied, ging seine politischen Wettbewerber in der Diskussion einmal mehr scharf an, forderte Lösungsvorschläge der anderen, obwohl seine Fraktion selbst erst im Rat zwei Ideen zur Rettung der Naturfreunde und Crew vorlegen will. „Sie tragen die Verantwortung für den Tod zweier Vereine“, wetterte er in Richtung CDU und Grüne. “Wir wollen uns nicht noch mal zwei Jahre hinhalten lassen“, konterte Wolfgang Müller-Breuer (Grüne) mit Blick darauf, dass der Verein mehrere Jahre untätig geblieben ist. Martin Steinhäuser erinnerte noch einmal daran, dass er den Kontrahenten bereits im September Brücken bauen wollte. „Aber Crew ist mittlerweile vom Block weggezogen und die Naturfreunde sind absolut beratungsresistent. So kann es jedenfalls nicht weitergehen.“ Und Richtung Ebecke kündigte er an: „Wenn Sie erst im Rat einen Vorschlag aus dem Hut zaubern, den wir in unserer Fraktion nicht beraten konnten, wird nicht noch einmal vertagt!“