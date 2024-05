Rechsstreitigkeiten zwischen Stadt und Verein in Leichlingen laufen noch Naturfreunde planen für alle Fälle vor

Der Verein Naturfreunde Leichlingen hat bei Bürgermeister Frank Steffes einen Bürgerantrag eingereicht, um in Zukunft die Cremer-Lounge Am Hammer mieten zu können. Der Verein reagiert damit auf den Ratsbeschluss, der ihm die Existenzgrundlage entziehen würde, sollte er so umgesetzt werden. Aber noch laufen an verschiedenen Stellen offene Verfahren. „Mit diesem vorsorglichen Antrag wollen wir uns schon mal in Position bringen“, sagt Vorsitzender Reinhold Pupka.