Mit 79 Jahren : Große Anteilnahme nach Tod von Sigurd Tesche

Witzhelden Der Naturfilmer wurde 79 Jahre alt, zuletzt wohnte er in Witzhelden.

Fast 700 Dokumentarfilme hat Sigurd Tesche gedreht. Bekannt wurde der Naturfilmer unter anderem durch das Werk „Die Wupper – Amazonas im Bergischen Land“, das er mit seiner Tochter Natali Tesche-Ricciardi, die in den USA lebt, drehte. Im Alter von 79 Jahren ist er am Sonntag gestorben, wie das Solinger Tageblatt berichtet.

Tesche, im Jahr 1940 in Haan geboren, wuchs im Bergischen Land – in Solingen nahe der Müngstener Brücke – auf. Nach dem Abitur entschied Tesche sich, Fotografie, Grafik und Design an der Fachhochschule für Kunst und Gestaltung in Solingen und bei Professor Artur Waßerloos in Wuppertal zu studieren. Bei Kameramann und Werbefilmproduzent Peter Conrad und bei Wirtschaftsredakteur Leo Bermel machte er ein Volontariat, so dass er 1965 seine Fotografenmeisterprüfung mit Diplom vorweisen konnte.