Sommerjeck : Närrisches Treiben im Hochsommer

Der Jugend-Tanz-Sport-Club „Blau-Weiß“ Leichlingen feierte am Samstag mit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Sommerjeck heißt die Veranstaltung, die seit sechs Jahren Karnevalsstimmung im Juni verbreitet. Am Wochenende war es wieder soweit.

Als kleines Intermezzo bis zum Beginn der Narrenzeit feierten am Samstag 300 Besucher ein sommerliches Fastelovend in der Blütenstadt. Beim diesjährigen Sommerjeck präsentierten und empfahlen sich Künstler für die kommende Session. Auch das Kölsch-Langenfelder Duo „De Schlofmütze“, die in der kommenden Session das Kölner Mottolied singen werden, waren dabei.