Nächste Woche in Leichlingen​: Mitreißende Texte voll Witz und Ironie​

Info

Kirchenkonzert mit dem Minguet Quartett, am Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Evangelischen Kirche Witzhelden (Hauptstraße 2). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Abend ist Teil der Reihe „Witzheldener Sommerserenaden“.

Hofkonzert mit „Denis Wittberg und seinen Schellack Solisten“ am Samstag, 25. Juni, 19 Uhr, auf dem Bauernhof Meuthen, Oberschmitte 19. Eintritt: 27 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten für das Konzert aus der Reihe „Kultur auf dem Hof“ sind erhältlich in der Buchhandlung Pavlik und bei „Glücksmomente geschenkt“ (Witzhelden). Restkarten gibt es an der Abendkasse.