Nordafrikaner in Leichlingen Nachbar fotografiert Einbrecher-Trio mit wertvollen Handtaschen

Nach Rückkehr fiel der Leichlingerin sofort auf, dass Schränke und Schubladen durchwühlt worden und eine Terrassentür eingeschlagen war. Wenig später erkannte sie drei ihrer Handtaschen wieder – in den Händen eines Nordafrikaner-Trios, das ihr Nachbar fotografiert hatte, als dieses – offenbar nach der Tat – aus Richtung In den Weiden zurückkam. Dem Mann waren die drei bereits vor dem Einbruch verdächtig vorgekommen, so dass er sie wenig später ablichtete. Neben den wertvollen Handtaschen wurde nach einer vorläufigen Einschätzung ein Paar Schuhe entwendet. Den Schaden an der Terrassentür beziffert die Polizei mit 1000 Euro.