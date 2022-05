Nach Landtagswahl in Leichlingen : Herbert Reul, der Rosenkavalier

Leichlingen (sug) Eigentlich hatte sich Herbert Reul mehr Zeit nehmen wollen bei seinem Termin in Leichlingen. Er wollte sich bei seinen Wählern für den unglaublichen Rückhalt bedanken. Bei der Landtagswahl hatte der NRW-Innenminister in allen Leichlinger Stimmbezirken bei der Erststimme die Mehrheit geholt.

An der Brückenstraße/Ecke Montanusstraße hatte der CDU-Politiker am Samstag deshalb auch für ausführlichere Gespräche bereitstehen wollen. Doch daraus wurde nichts. Nach den schweren Unwetterschäden in Ostwestfalen/Lippe wollte sich Reul ein Bild vor Ort von der Lage machen und nach Paderborn fahren. Immerhin reichte die Zeit in der Blütenstadt, um ein paar Rosen an Leichlinger Wählerinnen zu verteilen. Foto: Uwe Miserius