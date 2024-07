Knapp neun Monate nach dem Cyberangriff leichlingen.de ist wieder erreichbar

Der Dienstleister kündigte an, die Ergebnisse der Untersuchung nutzen zu wollen, „um die Sicherheit der IT-Systeme in allen Netzwerkbereichen und Domänen weiter zu verstärken“. Man plane „wesentliche Änderungen in der System-Architektur“, um das System robuster zu gestalten, hieß es. Im Februar hat ein neuer Geschäftsführer die Leitung des IT-Dienstleisters übernommen. Diplom-Kaufmann Mirco Pinske soll sich auch um die „umfassende Aufarbeitung des Ransomware-Angriffs auf die Südwestfalen-IT sowie die Ableitung und Umsetzung entsprechender Konsequenzen“ kümmern, betonte die Südwestfahlen-IT zum Wechsel in der Chef-Etage am Unternehmenssitz in Hemer.