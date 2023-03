Komplette Rettungsaktion in Leichlingen dauert bis 2028 Stadt hat neue Räume fürs Archiv im Auge

Kellerräume und Papier vertragen sich nur so lange, bis Wasser hinzukommt. Das hat die Stadt schmerzhaft bei der Flut im Sommer 2021 erfahren. Das Hochwasser drang auch in den Keller des Rathauses ein. Dort war bis zu diesem Zeitpunkt das Gedächtnis der Stadt gelagert. „Große Teile des Stadtarchivs haben durch das Hochwasser schwere Schäden davongetragen. Das Betreten der Kellerräume war in den Tagen nach der Flut aufgrund von schweren Sicherheitsbedenken nicht gestattet, sodass die Archivalien elf Tage im Wasser standen, bevor eine Bergung erfolgen konnte“, erinnert nun die Stadt in einem Zwischenbericht zum Sachstand der Archivrettung für die Politik.