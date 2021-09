Einkaufen in Leichlingen : Lidl-Filiale in der City wieder offen

Luftballons machten auf die Eröffnung aufmerksam. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen Die Flutschäden in den Verkaufsräumen sind beseitigt. Die Lidl-Filiale an der Neukirchener Straße hat wieder geöffnet. Banner und Luftballons machten an diesem Donnerstag darauf aufmerksam.

Der Discounter in der Stadtmitte war von dem Hochwasser im Juli überflutet worden. Auf dem Parkplatz musste der Schlamm per Bagger abgetragen werden.

(sug)