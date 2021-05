Basketball-Zoff in Leichlingen : Gegen den Polizisten wird nun ermittelt

War der Faustschlag (Symbolbild) bei der Personenkontrolle verhältnismäßig oder nicht? Das gilt es jetzt zu klären. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leichlingen Das Verfahren wird aus Neutralitätsgründen von Beamten des Polizeipräsidiums Köln geführt. Sie werden prüfen, was bei der Personenkontrolle von vier jungen Männern am Himmelfahrtstag in Leichlingen tatsächlich geschah.