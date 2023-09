Badeunfall bei Leichlingen 120.000 Euro Spenden für schwer verletzten 18-Jährigen

Bei einer Online-Spendenaktion für einen 18-jährigen Leichlinger, der seit einem Badeunfall in diesem Juni von der Halswirbelsäule brustabwärts gelähmt ist, kamen innerhalb weniger Tage mehr als 120.000 Euro zusammen. Aaron hatte in diesem Frühjahr Abitur am Leichlinger Gymnasium gemacht und war über viele Jahre in örtlichen Sportvereinen aktiv. Entsprechend groß war die Anteilnahme der Leichlinger und weit darüber hinaus.