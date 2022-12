Leichlingen Musikstunde für Senioren hält Körper und Geist fit

Freudestrahlend sitzen die Senioren, Männer und Frauen, im Stuhlkreis zusammen, schauen abwechselnd auf Helge Weber, der hinter seinem Keyboard sitzend den Takt vorgibt, und auf den Liedtext. Sie schunkeln vergnügt, während sie konzentriert mitsingen: „Es gibt Millionen von Sternen. Uns’re Stadt, sie hat tausend Laternen. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber dich gibt’s nur einmal für mich.“ Als der Refrain einsetzt, schauen nur noch die wenigsten auf die Zeilen, hier singt die Gruppe textsicher den Schlagerhit der Flippers inbrünstig mit. Als das Lied zu Ende ist, seufzen einige zufrieden in der Runde. „Was ist das ein schönes Lied.“ 1000 Erinnerungen scheinen in ihren Köpfen vorbeizuhuschen. Bevor sie sich in Gespräche vertiefen, stimmt Weber bereits das nächste Lied an, passend zur Weihnachtszeit, einige bekannte Weihnachtslieder.