Leichlingen : Musikalische Reise durch Europa beim Orgelsommer

Leichlingen Nicht nur für jene, die diesen Sommer mit Fernweh zu Hause verbringen, hat Bertold Seitzer am Freitagabend in der Evangelischen Kirche eine musikalische Kurzreise kreuz und quer durch Europa veranstaltet.

Sogar für seinen Zwischenstopp in Deutschland zur Barockzeit fand er eine Komposition, die nicht an jeder Straßenecke aufgeführt wird und eine weitere Besonderheit aufweist. Das Concerto g-moll, im BWV unter der Nummer 985 geführt wird, stammt in dieser Orgelfassung letztlich von Johann Sebastian Bach. Der griff dabei allerdings auf ein Violinkonzert des Kollegen Georg Philipp Telemann zurück, so dass dieses hier mit duftiger Leichtigkeit gespielte Konzert gleich zwei Komponisten vorstellte.