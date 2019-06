Kollision : Motorradfahrer schwer verletzt

Leichlingen 66-Jähriger stieß auf der L 359 bei Grünscheid mit einbiegendem Pkw zusammen.

(RP) Mit schweren Verletzungen liegt ein Motorradfahrer im Krankenhaus, der am Sonntagmittag auf der L 359 bei Grünscheid verunglückte. Der 66-Jährige kam aus Richtung Witzhelden, als er mit dem Audi eines ebenfalls 66-Jährigen kollidierte, der aus der Ortschaft Kempen kommend auf die Landstraße biegen wollte. Der Kradfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung im Rettungswagen mit dem Hubschrauber in die Klinik in Köln-Merheim geflogen. Auch der Fahrer des Pkw wurde ins Krankenhaus gebracht. Die L 359 war in beiden Richtungen gesperrt.