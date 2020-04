Leichlingen: Zu schnell gefahren : Motorradfahrer (47) übersieht Kreisverkehr und verletzt sich schwer

Leichlingen/Solingen Der Solinger und sein Motorrad wurden nach dem Aufprall durch die Luft geschleudert.

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Donnerstagabend, 16. April, gegen 21 Uhr auf der Opladener Straße. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 47-jähriger Fahrer aus Solingen, der deutlich zu schnell fuhr, in der Dunkelheit den Kreisverkehr in Höhe der Neukirchener Straße / Oskar-Erbslöh-Straße übersehen.