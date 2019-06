Polizei sucht Zeugen : Motorrad an der L 294 gestohlen

Motorrad an der L 294 gestohlen

Leichlingen Auf der Landstraße 294 wurde am Dienstag ein Motorrad gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte gab laut Polizei an, dass der Tank seines Motorrads leer war. Daraufhin stellte er es auf dem nahegelegenen Schotterparkplatz in Höhe der Einmündung Wilhelmstal ab und lief zu Fuß zu der etwa zweieinhalb Kilometer entfernten Tankstelle in Witzhelden. Als er zurückkehrte, fehlte von dem Motorrad jede Spur.