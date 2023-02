Rettungshubschrauber in Leichlingen 82-jähriger Kradfahrer aus Monheim schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.40 Uhr auf der L 294 in Höhe Bremersheide. Der 82-Jährige aus Monheim war in Richtung Witzhelden unterwegs, als er nach Aussage von Zeugen ohne erkennbaren Grund mit seiner Yamaha ins Schlingern geriet und die Kontrolle über das Zweirad verlor. Der Mann stürzte und rutschte mit seiner Maschine über die Straße. Weitere Verkehrsteilnehmer waren den Zeugen zufolge an dem Unfall nicht beteiligt.