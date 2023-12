Witzhelden Mitsingkonzert im Höhendorf

An diesem Dienstag, 19. Dezember, sind alle Sangesfreunde in die evangelische Kirche in Witzhelden zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen eingeladen. Ab 19 Uhr präsentieren die Musiker Jan Drüke und Harald Stein eine bunte Mischung weihnachtlicher Lieder, die sie auf der Gitarre begleiten. Traditionelle deutsche Advents- und Weihnachtsklassiker, amerikanische und internationale Christmas-Songs, Gospels und Traditionals sowie kölsche und eigene Weihnachtslieder. Die Texte werden für alle sichtbar auf eine Leinwand übertragen, damit jeder mitsingen kann. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung Am Markt in Witzhelden ist nicht nötig.