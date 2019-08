Leichlingen : Michael Porr spielt beim Orgelsommer

Leichlingen Das sechste Konzert des diesjährigen Leichlinger Orgelsommers gestaltet Michael Porr aus Opladen am Freitag, 16. August, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche, Marktstraße.

Nach der Eröffnung mit Johann Sebastian Bachs Concerto G-Dur BWV 592 und dem Choral Nr. 1 E-Dur von Cäsar Franck wird der Kantor der Bielertkirche auf der Orgel der Nachbargemeinde zwei eigene Improvisationen über bekannte weltliche Melodien spielen: „Somewhere over the Rainbow“ und „There ‚ll never be another you“. Außerdem hat er mit Jan Pieterszoon Sweelinck frühbarocke Musik im Programm und mit Vincenzo Bellini einen italienischen Opernkomponisten.