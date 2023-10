Oktoberfest in Witzhelden Metzholzer Männerchor lässt es im Höhendorf krachen

Männergesangsvereinen eilt gemeinhin der Ruf voraus, vor allem Bewahrer traditionellen Liedgutes zu sein und eher Publikum im gesetzteren Alter anzusprechen. Nicht so der Männergesangsverein Metzholz. Auch er kann traditionell, aber eben auch modern, zuweilen sogar rockig. Vor allem aber können die Sänger seit 23 Jahren immer am dritten Oktoberwochenende ein dreitägiges Fest organisieren, das Jung und Alt anlockt und bei dem so richtig die Post abgeht. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Das MGV-Oktoberfest steigt im Zelt am Scharweg in Witzhelden.