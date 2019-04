Putzaktion : Mehr Teilnehmer, weniger Müll in Witzhelden

Fleißige Helfer machten am Samstag in und um Witzhelden sauber – und fanden unter anderem Radkappen am Wegesrand. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden 15 vorbereitete Routen wurden von Plastikmüll, Autoreifen und sogar einem Roller befreit. Organisiert hat die Aktion der VVV Witzhelden.

„Na es ist doch wichtig, dass wir was für die Umwelt tun“, sagt der 11-jährige Joris, der mit Müllsack und Greifzange bepackt am Marktplatz in Witzhelden steht. Von einem Freund hat er von der Aktion gehört und seinen Vater Mark überzeugt, gemeinsam an der 32. Säuberungsaktion des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV Witzhelden) teilzunehmen.