Trauer in Leichlingen und Leverkusen : CDU-Politikerin und Rektorin Martha Uiterwyk ist tot

Leichlingen/Leverkusen Sie leitete die Grundschule Flamerscheid und saß zehn Jahre für die CDU im Leichlinger Stadtrat.

Die Stadt Leichlingen trauert um Martha Uiterwyk. Die frühere CDU-Ratsfrau starb nach Angaben der Stadtverwaltung am 17. August im Alter von 85 Jahren. Die Witzheldenerin habe als Vertrauensperson, Lehrerin und Lokalpolitikerin hohes Ansehen genossen.

Martha Uiterwyk war von 1976 bis 1999 in der städtischen Grundschule Flamerscheid, zuletzt als Schulleiterin, tätig. Dort habe sie sich sehr früh und maßgeblich für den integrativen Unterricht eingesetzt. „Inklusion war für sie eine Herzensangelegenheit“, schreibt die Stadt in ihrem Nachruf.

Von 1987 bis 2002 war Martha Uiterwyk ehrenamtliche Schiedsfrau in Witzhelden. Von 1989 bis 1999 saß sie für die CDU im Leichlinger Stadtrat. Für ihre ehrenamtlichen Verdienste erhielt sie 1999 die Ehrenplakette der Stadt Leichlingen und 2006 die Ehrennadel des Rheinisch-Bergischen Kreises in Gold. „Im Ruhestand kümmerte sie sich um den Aufbau der ,Tafeln‘ in Leverkusen, Burscheid und Leichlingen und war Mitorganisatorin der Leichlinger Seniorenmesse“, berichtet die Stadt.