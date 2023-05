Bummeln in Leichlingen Markt voller Blumen in der Blütenstadt

Lächelnd zückte Karl-Heinz Deppner sein Smartphone, Frau Ursula und Freundin Barbara schauten freudig in die Kameralinse. Das Frühlingsfest mit Markt und verkaufsoffenem Sonntag lockte am Wochenende viele Besucher in die Blütenstadt, die ihrem Namen in Form von Blumen, Gräsern und Pflanzen an etlichen Verkaufsständen alle Ehre machte. So brachte das Fest auch Menschen aus der Umgebung in die Stadt – teilweise von weit entfernt.