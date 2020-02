Mark und Tanja Lützenkirchen : Gestatten, das neue Leichlinger Prinzenpaar

Mark und Tanja Lützenkirchen werden die Jecken der Blütenstadt in der kommenden Session anführen.

Einmal Prinz zu sein – davon hat der karnevalsverrückte Mark Lützenkirchen schon lange geträumt. Es sollte möglichst geschehen, wenn er 44 Jahre werden würde. Dieser Plan wird jetzt aufgehen. Denn nur wenige Wochen, nachdem der Leichlinger Unternehmer und Vorsitzende des Leichlinger Wirtschaftsförderungsvereins (WIV) am 15. Oktober seinen 4x11-jährigen Geburtstag feiert, wird er als Prinz Mark I. in den närrischen Adelsstand erhoben.

An seiner Seite steht dann Ehefrau Tanja, die nicht minder jeck ist, ihren Traum aber schon einmal verwirklichen konnte. Die 47-Jährige ist vor allem deshalb keine Unbekannte, weil sie bereits in der Session 2015/2016 als Tanja I. – damals noch gemeinsam mit ihrem einstigen Ehemann Elvis I. – den Blütenstädtischen Karneval regierte. Zeitgleich war aber auch Mark Lützenkirchen unterwegs, der seine Tochter, die ehemalige Kinderprinzessin Nina II., als Prinzenführer durch die Session geleitete.

In diesem Jahr lernten sich beide kennen und lieben. 2018 feierten sie Verlobung, 2019 folgte die Hochzeit. Mark Lützenkirchen hat Maschinenbau- und Schweißfachingenieur in Köln und Duisburg studiert und leitet seit 2008 das mittelständische Unternehmen, das von seinen Eltern vor 37 Jahren gegründet wurde und das spezielle Produkte der Lagertechnik produziert. Tanja – eine gebürtige Schlebuscherin, die seit zwölf Jahren in Leichlingen wohnt – ist als Betriebsleiterin ebenfalls in der Firma beschäftigt.